Ларионов: уровень игры на молодежном ЧМ по хоккею выше, чем на Кубке Карьяла

Молодежный чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. В ноябре молодежная сборная России выступила на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла, проходившем в Хельсинки, и одержала три победы над взрослыми сборными Финляндии, Швеции и Чехии.

ТАСС, 25 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею является турниром более высокого уровня, чем Кубок Карьяла. Такое мнение журналистам высказал главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

"Здесь все нужно делать немножко быстрее, все команды готовы очень сильно, голодны до хоккея. Думаю, что уровень игры выше, чем на Кубке Карьяла. Мы сюда приехали атаковать, а не обороняться. Оборона играет большую роль, но атака и контроль шайбы - это наше главное оружие", - отметил Ларионов.

Все матчи молодежного чемпионата мира будут обслуживать канадские бригады арбитров. "Это необычный чемпионат мира, но все находятся в одинаковых условиях. Вчера были провокации, но наши ребята держали удар, мы до всех донесли, насколько важно быть дисциплинированными. Любое удаление за отмашку может повлиять на игру и помешать достичь результата", - сказал Ларионов.

Сборная России с 13 декабря находится в "пузыре" в Эдмонтоне. "Мы здесь особо не скучаем, у нам были тренировки по Zoom ("Зум", сервис видеоконференций - прим. ТАСС). У нас есть прожектор, смотрим фильмы, сегодня смотрели "Русскую пятерку". У нас есть несколько припрятанных карт, вы все это увидите на турнире", - рассказал нападающий молодежной сборной России Егор Афанасьев.

В стартовом матче группового этапа россияне сыграют с командой США, встреча пройдет 26 декабря и начнется в 5:30 мск. Также на групповом этапе сборная России сыграет с командами Австрии, Чехии и Швеции.