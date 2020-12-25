Новые правила РУСАДА предполагают возможность рассмотрения антидопинговых споров в НЦСА

Отмечается, что апелляция на обжалование решений, вынесенных в отношении спортсменов международного уровня или международных спортивных соревнований, по-прежнему должна подаваться исключительно в Спортивный арбитражный суд (CAS). Апелляции на решения в отношении других спортсменов или иных лиц должны быть направлены в НЦСА.

Ранее в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) ТАСС сообщили, что РУСАДА сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг после того, как CAS 17 декабря лишил организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

РУСАДА лишилось статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу второй раз. Первый раз это произошло в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Дика Паунда о выявленных допинговых проблемах в российском спорте. Тогда же РУСАДА было лишено права самостоятельного допинг-тестирования и выдачи спортсменам разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в своих правах с последующим выполнением двух критичных условий, которые, по мнению WADA, не были в итоге соблюдены.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.