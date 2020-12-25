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Массовый спорт

Матыцин заявил, что 2022-й и 2023-й будут годами сотрудничества РФ и КНР в сфере спорта

Министр спорта России напомнил о взаимодействии с представителями Китая
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай договорились о посвящении 2022 и 2023 годов сотрудничеству в области физической культуры и спорта. Об этом на пресс-конференции по итогам работы Министерства спорта РФ в 2020 году сообщил министр спорта Олег Матыцин.

"Впервые в реальном формате прошло семь сессий конференции ЮНЕСКО по борьбе с допингом, двусторонние встречи с представителями Китая. Мы решили, что 2022 и 2023 годы будут годами сотрудничества в области физической культуры и спорта", - сказал Матыцин.

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