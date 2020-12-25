"Ак Барс" расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Азеведо

ТАСС, 25 декабря. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Джастином Азеведо. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Азеведо 32 года, он выступал за "Ак Барс" с 2014 года, в 2018 году вместе с казанской командой он выиграл Кубок Гагарина, став самым ценным игроком плей-офф. Также канадский форвард играл за чешский "Лев", финский "Лукко", американский "Манчестер", канадские "Китченер" и "Чатам".