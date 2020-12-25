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Кризис в российской легкой атлетике

Матыцин: World Athletics получила дорожную карту по восстановлению ВФЛА на прошлой неделе

В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) получила дорожную карту по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на прошлой неделе. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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"Я с оптимизмом смотрю на нынешнюю ситуацию, вижу профессионализм новой команды. С World Athletics построен конструктивный диалог, прислана на прошлой неделе дорожная карта по восстановлению. Глобальные преграды отсутствуют, нужно работать, показать, что мы в России делаем для воссоздания этой системы. Надеюсь, статус РУСАДА не помешает восстановлению ВФЛА в World Athletics, это предмет переговоров, жесткого требования мы пока не увидели", - сказал Матыцин.

12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко. В сентябре World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.

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Кризис в российской легкой атлетикеМатыцин, Олег Васильевич
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