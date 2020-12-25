Матыцин: World Athletics получила дорожную карту по восстановлению ВФЛА на прошлой неделе

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) получила дорожную карту по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на прошлой неделе. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

World Athletics заявила, что решение CAS не повлияет на процессы между организацией и ВФЛА

"Я с оптимизмом смотрю на нынешнюю ситуацию, вижу профессионализм новой команды. С World Athletics построен конструктивный диалог, прислана на прошлой неделе дорожная карта по восстановлению. Глобальные преграды отсутствуют, нужно работать, показать, что мы в России делаем для воссоздания этой системы. Надеюсь, статус РУСАДА не помешает восстановлению ВФЛА в World Athletics, это предмет переговоров, жесткого требования мы пока не увидели", - сказал Матыцин.

12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко. В сентябре World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.