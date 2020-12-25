Матыцин: WADA и РУСАДА обсуждают вопрос публикации решения CAS

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Публикация мотивированного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) является предметом обсуждения WADA и РУСАДА, российская сторона не намерена препятствовать обнародованию этого документа. Об этом на пресс-конференции рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
Ранее газета The New York Times заявила, что, по ее информации, Россия препятствует публикации мотивированного решения CAS.
"Я всегда придерживаюсь юридической стороны вопроса. Если стороны примут решение о возможности публикации полного отчета, значит, такое решение будет реализовано, Минспорт в данном случае не является стороной процесса, WADA и РУСАДА определяются с мнением по поводу публикации. Мне сложно комментировать, но что российская сторона не препятствует, - это абсолютно точно", - сказал Матыцин.
CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.