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Санкции WADA против российского спорта

Матыцин: WADA и РУСАДА обсуждают вопрос публикации решения CAS

Ранее газета The New York Times заявила, что, по ее информации, Россия препятствует публикации мотивированного решения CAS

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Публикация мотивированного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) является предметом обсуждения WADA и РУСАДА, российская сторона не намерена препятствовать обнародованию этого документа. Об этом на пресс-конференции рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее газета The New York Times заявила, что, по ее информации, Россия препятствует публикации мотивированного решения CAS.

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"Я всегда придерживаюсь юридической стороны вопроса. Если стороны примут решение о возможности публикации полного отчета, значит, такое решение будет реализовано, Минспорт в данном случае не является стороной процесса, WADA и РУСАДА определяются с мнением по поводу публикации. Мне сложно комментировать, но что российская сторона не препятствует, - это абсолютно точно", - сказал Матыцин.

CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
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