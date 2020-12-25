Матыцин: WADA и РУСАДА обсуждают вопрос публикации решения CAS

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Публикация мотивированного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) является предметом обсуждения WADA и РУСАДА, российская сторона не намерена препятствовать обнародованию этого документа. Об этом на пресс-конференции рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее газета The New York Times заявила, что, по ее информации, Россия препятствует публикации мотивированного решения CAS.