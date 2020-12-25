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Санкции WADA против российского спорта

Матыцин подтвердил, что РФ не может в течение двух лет подавать заявки на проведение ЧМ

Санкции WADA будут длиться до декабря 2022 года
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация в течение двух лет не сможет подавать заявки на проведение чемпионатов мира. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Российские спортсмены лишились права выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, соответствующее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) вступило в силу на прошлой неделе. Санкции WADA будут длиться до декабря 2022 года. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

"То, что в течение двух лет страна не может подавать заявки, это так. Соревнования, права на которые уже получены, не будут перенесены", - сказал Матыцин.

"Но это урон не для России, а для мирового спорта - уровень организации, объекты, созданные здесь, самые передовые в мире. Спортсменам важно выступать в таких условиях. Решение бьет по всем сторонам", - добавил он.

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Матыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
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