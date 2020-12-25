Матыцин считает целесообразной просьбу Черчесова перенести 23-й тур РПЛ ради сборной

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает обоснованной просьбу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова перенести 23-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Матыцин сообщил на пресс-конференции.

Черчесов на общем собрании клубов РПЛ, которое проходило 22 декабря, выразил пожелание перенести матчи 23-го тура ради более качественной подготовки к играм отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Если во главу угла ставить выступление команды, я такое обращение считал бы целесообразным. Но мы всегда будем сталкиваться с поиском баланса интересов клубов и сборных", - сказал Матыцин.

24 марта сборная России сыграет на Мальте матч отборочного турнира ЧМ-2022, 27 марта примет команду Словении, 30 марта состоится выездная игра в Словакии. 23-й тур РПЛ запланирован 19-21 марта.