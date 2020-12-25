Матыцин надеется, что права российских спортсменов при отборе на ОИ не будут нарушены

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что права российских спортсменов при отборе на Олимпийские игры и другие крупные соревнования не будут нарушены. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

"Станислав Поздняков (президент Олимпийского комитета России) имел в виду, что ОКР будет формировать состав [на Олимпийские игры] команд спортсменов, которые завоюют лицензии. В это право никто не вмешается - порядок определения состава достаточно регламентирован. Мы надеемся, что права российских спортсменов не будут нарушены. Важен диалог с международными федерациями, практически во всех такой диалог ведется, ОКР активно взаимодействует с Международным олимпийским комитетом, министерство спорта делает в этом отношении все необходимое", - отметил Матыцин.

"Мы со своей стороны сделаем максимально возможное, чтобы быть активными как в юридической, так и в информационной защите. Сегодня мы еще раз проведем штаб по подготовке, будем обращать внимание на тесное взаимодействие с международными федерациями. Мы сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены были допущены к Играм и другим соревнованиям на общих основаниях", - добавил министр спорта РФ.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.