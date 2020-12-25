Бои без правил. Конфликт Исмаилова и Минеева привел к массовой драке на турнире MMA

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Магомед Исмаилов и Владимир Минеев решили закрепить за смешанными боевыми единоборствами (ММА) репутацию боев без правил: во время турнира Fight Nights Global Winter Cup бойцы устроили потасовку, которая вскоре переросла в массовое избиение Минаева с участием друзей Исмаилова. Конфликт транслировался в прямом эфире, сейчас делом занимается полиция.

Боя Исмаилова и Минеева не было в программе турнира Fight Nights Global Winter Cup, который проходил в четверг поздно вечером в московском дворце спорта "Динамо". Его организовали сами бойцы вскоре после окончания официального поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым.

Когда последний решил обратиться к публике, в октагон ворвался Минеев. Он отобрал микрофон и в грубой форме обратился к находящемуся в зале Исмаилову. "Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то люди думают, что ты испугался", - заявил он, требуя от Исмаилова повторного боя. Первый состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

Исмаилов отреагировал на этот выпад, зашел в октагон и первым делом дал слово Гребневу, которого прервал Минеев. А уже после начал отвечать обидчику, глядя ему в глаза.

Не сдержали себя в руках

Между бойцами произошла словесная перепалка, в ходе которой Исмаилов сделал резкое движение в сторону оппонента. Минеев ударил Исмаилова по голове микрофоном, в ответном направлении последовал кулак. Началась потасовка, к которой сразу подключились люди из окружения Исмаилова, был в их числе и тренер бойца Магомед Мирзоев. Поединок перерос в массовую драку, в которой сторонники Минеева оказались в меньшинстве. Ворвавшиеся в октагон люди успели нанести ему несколько ударов ногами.