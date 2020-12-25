Бои без правил. Конфликт Исмаилова и Минеева привел к массовой драке на турнире MMA

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Магомед Исмаилов и Владимир Минеев решили закрепить за смешанными боевыми единоборствами (ММА) репутацию боев без правил: во время турнира Fight Nights Global Winter Cup бойцы устроили потасовку, которая вскоре переросла в массовое избиение Минаева с участием друзей Исмаилова. Конфликт транслировался в прямом эфире, сейчас делом занимается полиция.
Боя Исмаилова и Минеева не было в программе турнира Fight Nights Global Winter Cup, который проходил в четверг поздно вечером в московском дворце спорта "Динамо". Его организовали сами бойцы вскоре после окончания официального поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым.
Когда последний решил обратиться к публике, в октагон ворвался Минеев. Он отобрал микрофон и в грубой форме обратился к находящемуся в зале Исмаилову. "Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то люди думают, что ты испугался", - заявил он, требуя от Исмаилова повторного боя. Первый состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.
Исмаилов отреагировал на этот выпад, зашел в октагон и первым делом дал слово Гребневу, которого прервал Минеев. А уже после начал отвечать обидчику, глядя ему в глаза.
Не сдержали себя в руках
Между бойцами произошла словесная перепалка, в ходе которой Исмаилов сделал резкое движение в сторону оппонента. Минеев ударил Исмаилова по голове микрофоном, в ответном направлении последовал кулак. Началась потасовка, к которой сразу подключились люди из окружения Исмаилова, был в их числе и тренер бойца Магомед Мирзоев. Поединок перерос в массовую драку, в которой сторонники Минеева оказались в меньшинстве. Ворвавшиеся в октагон люди успели нанести ему несколько ударов ногами.
"Друзья, мы в прямом эфире! - кричал в микрофон ринг-анонсер Александр Загорский, призывая прекратить драку. - Не позорьтесь! Не позорьте Москву! Не позорьте промоушен АМС. На нас смотрит весь мир, будьте добры, держите себя в руках".
Драка продолжалась около минуты, разнять дерущихся помогла полиция. "Я знаю, что Магомед в шутку показал проход в ноги, а Минеев ударил его микрофоном, - высказался о случившемся Рамазан Исмаилов, брат бойца. - Он не прав, и Магомед должен был среагировать".
После конфликта Исмаилов был доставлен в полицейский участок для опроса. Как сообщают источники ТАСС, ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток.
Оба бойца в ходе драки получили небольшие травмы: у Исмаилова разбит нос, у Минеева - рассечение под глазом.
Спонтанный пиар
Есть основания полагать, что эта драка могла быть инсценировкой для раскрутки повторного боя Исмаилова и Минеева. Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев не исключает, что их бой действительно состоится, однако он убежден, что этот конфликт не был срежиссирован. "Драка настоящая, они не договаривались. Для нас это скорее минус, чем плюс", - сказал Гаджиев.
Такого же мнения придерживается и Рамазан Исмаилов. "Договоренность о драке? Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был разбит нос. У Минеева тоже была сечка", - заметил он.
На счету 34-летнего Магомеда Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.
Их драка - второй конфликт бойцов ММА за последние два месяца. В ноябре большой резонанс вызвала потасовка Сергея Харитонова и Адама Яндиева, которая тоже произошла во время турнира ММА. Харитонов тогда был доставлен в больницу с травмами головы.