Исмаилов в августе может провести бой против Шлеменко

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов может провести бой против Александра Шлеменко в августе. Об этом ТАСС заявил брат спортсмена Рамазан Исмаилов.

В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Владимир Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее Исмаилов был отпущен, бойцу после массовой драки грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

"У нас в приоритете Александр Шлеменко. По узнаваемость и медийности у Шлеменко и Минеева разовый уровень. У Шлеменко очень большая аудитория. У Магомеда было два тяжелых боя за короткий период", - сказал Исмаилов.

"Мы рассчитываем провести бой ближе к августу", - добавил собеседник агентства.