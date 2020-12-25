Матыцин: антирекорд сборной России вызван системными ошибками в подготовке биатлонистов

В воскресенье завершился заключительный в декабре этап Кубка мира, в австрийском Хохфильцене безмедальная серия российских биатлонистов с учетом прошлого сезона достигла 39 гонок. Впервые сборная не завоевала ни одной награды на старте сезона. Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев пообещал съесть ботинок, если серия достигнет 50 гонок.

ТАСС, 25 декабря. Антирекорд команды России по биатлону по числу гонок без медалей вызван системными ошибками в подготовке спортсменов. Такое мнение на пресс-конференции высказал министр спорта России Олег Матыцин.

Хованцев: безмедальный антирекорд больше давит на тренеров, чем на биатлонистов

"Дмитрию осталось не перчатки с варежками есть, а самому встать на лыжи, - сказал Матыцин. - Он же "циклик", профессионально занимался гребным спортом, так что есть все шансы. Но если говорить серьезно, то проблема существует. Мы летом провели серьезный разговор с федерацией, был избран новый президент, новый главный тренер".

"Надо провести серьезный анализ, понять причины, почему это произошло. Конечно, это системные ошибки в подготовке. Речь надо вести о квалификации тренеров, работающих с командной, функционале спортсменов. Одного рецепта, что делать с российским биатлоном, чтобы прервать этот тяжелый период, я дать не могу", - добавил он.

В июле Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России сменил Виктор Майгуров, главным тренером вместо Анатолия Хованцева стал Валерий Польховский.