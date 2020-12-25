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Санкции WADA против российского спорта

Подготовка российских спортсменов к Паралимпиаде идет по плану, несмотря на санкции WADA

По словам министра спорта Олега Матыцина, трудности всегда россиян только закаливали

ТАСС, 25 декабря. Подготовка паралимпийцев проходит в штатном режиме, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

"Подготовка паралимпийцев идет в штатном режиме, мы уделяем ей особое внимание. Понимаем, что люди с безграничными возможностями, - это красное словцо. Люди каждый день совершают маленький подвиг. Нам важны не только их победы, нам важно, чтобы через паралимпийское движение люди преодолевали сложности в жизни", - отметил Матыцин.

"Трудности всегда нас только закаливали. Не слышал ни от кого, что решение CAS сделало нас подавленными. Наоборот, мы еще раз докажем, что эти трудности временные, а санкции еще раз продемонстрируют наше единство", - добавил министр спорта РФ.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
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