ФК "Торпедо" расторг контракт с Сергеем Шустиковым

ТАСС, 25 декабря. Московский футбольный клуб "Торпедо", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), расторг контракт с защитником Сергеем Шустиковым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31-летний Шустиков является представителем футбольной династии Шустиковых. Его дедушка Виктор Шустиков становился двукратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка СССР, отец Сергей Шустиков является обладателем Кубка России. Оба выступали в составе "Торпедо" и являлись капитанами команды.

Сергей Шустиков - младший играл за "Торпедо" с июля 2015 года. В сезоне-2018/19 стал победителем первенства зоны Центр Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В нынешнем сезоне провел 16 матчей, в которых результативными действиями не отметился.