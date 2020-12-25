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Футбол в России

ФК "Торпедо" расторг контракт с Сергеем Шустиковым

Шустиков-младший играл за "Торпедо" с июля 2015 года

ТАСС, 25 декабря. Московский футбольный клуб "Торпедо", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), расторг контракт с защитником Сергеем Шустиковым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31-летний Шустиков является представителем футбольной династии Шустиковых. Его дедушка Виктор Шустиков становился двукратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка СССР, отец Сергей Шустиков является обладателем Кубка России. Оба выступали в составе "Торпедо" и являлись капитанами команды.

Сергей Шустиков - младший играл за "Торпедо" с июля 2015 года. В сезоне-2018/19 стал победителем первенства зоны Центр Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В нынешнем сезоне провел 16 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

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