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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Степанова отметила безумную поддержку зрителей на чемпионате России

Турнир проходит в Челябинске
Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова отметила поддержку зрителей на турнире в Челябинске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В пятницу танцоры Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в танцах на льду.

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"Это наша первая победа на чемпионате России, но не могу сказать, что у нас безумная радость от первого места. У нас было очень мало времени, и это был волнительный период. Не хотелось кататься хуже, чем в прошлом году, надеюсь, нам удалось показать хорошее катание", - отметила фигуристка.

"У нас начало сезона, можно сказать. Сегодня я вновь вышла на лед, и от зрителей просто невероятная поддержка. Несколько раз нас встречали аплодисментами. Зал заводил, нам хотелось кататься для них", - добавила Степанова.

Дуэт тренируется у Ирины Жук и Александра Свинина. По словам Степановой, прокат растрогал специалистов до слез.

"Даже наши тренеры пустили слезу. Это очень неожиданно для нас было. И это очень приятно", - заключила спортсменка.

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