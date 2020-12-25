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Футбол в Англии

Футболисты "Манчестер Сити" Жезус и Уокер заразились коронавирусом

Они изолированы и будут соблюдать карантин в соответствии с протоколом Английской премьер-лиги и правительства Великобритании

ТАСС, 25 декабря. Тесты футболистов английского "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса и Кайла Уокера на коронавирус дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается о том, что положительные результаты дали тесты двух сотрудников клуба. Все заразившиеся изолированы и будут соблюдать карантин в соответствии с протоколом Английской премьер-лиги и правительства Великобритании.

В сентябре коронавирусной инфекцией переболели полузащитники клуба Рияд Марез и Илкай Гюндоган, а также защитник Эмерик Лапорт.

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет 26 декабря против "Ньюкасла". В турнирной таблице Английской премьер-лиги команда занимает восьмое место, набрав 23 очка в 13 турах.

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