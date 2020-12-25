Бетина Попова: Степанова и Букин совершили подвиг, показав такой прокат после болезни

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Безошибочный прокат произвольного танца стал подвигом Александры Степановой и Ивана Букина, которые из-за проблем со здоровьем пропустили все предыдущие старты сезона. Такое мнение ТАСС высказала бывшая фигуристка и тренер Бетина Попова.

"Все, кто сегодня не сорвал твизлы, - молодцы, про сегодняшние прокаты я бы сказала так. Сегодня твизлы были каким-то коварным элементом и не давались спортсменам. На третье место претендовало много молодых пар, видимо, где-то ребятам не хватило опыта, уверенности в себе. Потому что пары сильные, но переволновались, не смогли", - сказала Попова.

"Степанова и Букин - огромные молодцы, так собраться и выйти, особенно после болезни, без единого соревнования до этого. Это просто подвиг. Одно дело, когда ты на протяжении сезона накатываешь программы, показываешь их, и совсем другое - выйти вот так. Они откатали все чисто, выиграли с безумными баллами", - отметила собеседница агентства.