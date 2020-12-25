Жулин: Степанова и Букин на чемпионате России катались с душой

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин соскучились по соревнованиям и выступлениям, на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске они катались с душой. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин.

Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду

Степанова и Букин выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате России. За произвольный танец дуэт получил 132,88 балла, общая сумма составила 220,16 балла (ритм-танец - 87,28 балла).

"Очень понравились Степанова и Букин, [Тиффани] Загорски и [Джонатан] Гуррейро. Было три-четыре дуэта, которые могли бы занять третье место, но все допустили ошибки. Несмотря на ошибки, третье место у [Анастасии] Скопцовой и [Кирилла] Алешина - молодцы. Но первые два места - это бесспорно", - отметил Жулин.

"Было видно, что Степанова и Букин очень соскучились. Ребята катались с душой, голодными. И публика была замечательная", - добавил Жулин.