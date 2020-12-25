Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Награда присвоена по поручению президента РФ Владимира Путина и министра спорта РФ Олега Матыцина. При вручении награды присутствовали восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов и чемпион мира в качестве генерального менеджера сборной России Игорь Тузик.

ТАСС, 25 декабря. Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени был вручен олимпийскому чемпиону по хоккею Виктору Шувалову. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Шувалов является единственным из оставшихся в живых членов сборной СССР, выигравшей чемпионат мира 1954 года и Олимпийские игры 1956 года. 15 декабря ему исполнилось 97 лет. "Виктор Григорьевич был в составе той легендарной сборной, он единственный участник тех спортивных достижений, доживший до наших дней. Бодрость духа, чувство иронии - Виктор Григорьевич порадовал нас многими воспоминаниями", - написал Неверов.

"Для меня это огромная честь! Очень символично, что сегодня, когда была вручена награда, стартует чемпионат мира среди молодежных команд. Завтра у нашей сборной первая игра (против сборной США - прим. ТАСС). Очень надеюсь, что связь поколений, которые достигают высоких побед, продолжится, и наши ребята выступят достойно", - добавил он.

Шувалов был игроком челябинского "Дзержинца", московских ВВС МВО и ЦДСА и калининского СКВО (с 1931 по 1990 год Тверь называлась Калинин). Является пятикратным чемпионом СССР, четырехкратным обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР Шувалов завоевал три золотые медали на чемпионатах Европы (1954-1956), одержал две победы (1954, 1956) на чемпионатах мира и одну на Олимпийских играх (1956). Является членом Зала славы отечественного хоккея.