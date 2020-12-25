Международная федерация согласовала форму, в которой саночники России выступят на ЧМ-2021

"Процесс согласования условий выступления российских саночников на ближайшем чемпионате мира многоступенчатый. Мы согласовываем все с международной федерацией, та в свою очередь - с Международным олимпийским комитетом. К процессу также подключился Олимпийский комитет России", - заметил Тюрин.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта определила, в каких комбинезонах будут выступать имеющие нейтральный статус российские спортсмены на январском чемпионате мира в Германии. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

"Мы уже согласовали экипировку наших спортсменов и тренеров, а также стартовые комбинезоны. Чем комбинезон на чемпионате мира - 2021 будет отличаться? На нем не будет флага России и надписи RUS, может, чуть-чуть изменятся цвета", - добавил собеседник ТАСС.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до 16 декабря 2022 года российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 29 по 31 января в Кёнигсзе, станет первым в истории мировым первенством по зимнему виду спорта, на котором российская команда будет вынуждена выступать без гимна и флага своей страны.

Ранее CAS постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх форма российских спортсменов может содержать цвета национального флага. Если на форме будет отображено "Россия", то на английском языке также должна содержаться надпись "нейтральный атлет", написанная не меньшим размером, чем слово "Россия".

Российский спорт понес наказание, поскольку CAS принял сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое настаивало на том, что Россия нарушила условия восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 2018 года. Затянувшийся допинговый кризис тогда было решено преодолеть с помощью договора: РУСАДА было восстановлено в обмен на обещание российских властей передать из московской лаборатории пробы и базу данных (LIMS) проверки на допинг спортсменов за период с 2012 по 2015 год. База данных была передана только со второй попытки, с нарушением дедлайна и, как установило WADA, в искаженном виде, что стало нарушением договоренностей. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают до сих пор.