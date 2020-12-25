Александр Тихонов назвал главные спортивные события года в России

В 2020 году Большунов впервые после распада СССР принес стране победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, Логинов - стал первым за 12 лет российским биатлонистом, которому удалось завоевать золото чемпионата мира в личной гонке. При этом в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) частично утвердил санкции WADA к российскому спорту.

"Главное событие - то, что нас на два года отстранили, оставили на Олимпийских играх без флага и гимна, - сказал Тихонов. - Сейчас руководители российского спорта пытаются скрасить ситуацию, говорят, что нас в суде услышали, поняли. Но подобное говорится уже не один год, поэтому есть опасения, что дальше лучше не будет. Не думаю, что Всемирное антидопинговое агентство на этом остановится".

"А так, безусловно, порадовали успехи Александра Большунова в лыжных гонках, отмечу победу Александра Логинова, хотя я продолжаю считать, что ее нельзя относить к достижениям Союза биатлонистов России. Даниил Медведев тоже красавец, ничего не скажешь. Есть победы в художественной гимнастике, в фигурном катании, но все это заслуги отдельных лиц", - заметил он.

Победу бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, который в этом году ушел из спорта непобежденным, Тихонов к числу главных событий года причислять не стал. "Надо все же обращать внимание на олимпийские виды, а эти драчуны вряд ли когда-нибудь будут на Играх", - заметил он.

"Да, на Олимпиаде представлены единоборства, я даже был вице-президентом федерации тхэквондо, но это несколько другое - там нет столько крови. Но я понимаю, что меняется время, поэтому меняется и мордобитие, да так, что даже женщинам больше нравится. Но мне кажется, что это не красит спорт", - подчеркнул он.