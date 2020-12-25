Карпоносов: Степанова и Букин с таким прокатом могут бороться за медали на чемпионате мира

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин на чемпионате России показал высокий уровень прокатов, который позволяет им бороться за медали чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, старший тренер сборной России по танцам на льду Геннадий Карпоносов.

Степанова и Букин выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате России. За произвольный танец дуэт получил 132,88 балла, общая сумма составила 220,16 балла (ритм-танец - 87,28 балла). Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94; 84,02+126,92), третье - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (196,97; 80,19+116,78).

"Степанова и Букин прокатали свою программу блестяще, подняли зал, это было достойное выступление, которое можно показывать на чемпионатах Европы и мира. И не просто так показывать, а с целью побеждать. Им было легче, потому что не было основных конкурентов - Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, но они прокатали программу просто здорово, на одном дыхании, - отметил Карпоносов. - Уровень, который они показали сегодня, достаточен для того, чтобы бороться на чемпионате мира".

"Хорошо выступили спортсмены группы Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой, заняв второе и третье места. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступили очень хорошо. Иногда нашим парам не хватало какой-то уверенности, маститости, а в этот раз продемонстрировали все, что нужно", - добавил Карпоносов.

Карпоносов подчеркнул, что достойный уровень и хорошие прокаты показали дуэты, занявшие первые шесть мест. "Все шесть первых пар выглядели очень достойно и хорошо. Новая пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пока стоит на распутье, но есть путь, по которому им надо пройти. Разговаривали с их тренерами о необходимых изменениях, о том, как этому дуэту стоит выглядеть", - заключил собеседник ТАСС.