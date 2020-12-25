Фигурист Коляда стал трехкратным чемпионом России

По итогам короткой и произвольной программ 25-летний Коляда набрал 296,15 балла (102,48 - за короткую, 193,67 - за произвольную). Второе место занял 20-летний Макар Игнатов (265,37; 98,30+167,07), третьим стал 17-летний Марк Кондратюк (260,31; 90,88+169,43).

Коляда в третий раз в карьере стал чемпионом России, ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и бронзовым призером чемпионата мира того же года. Кроме того, в его активе две бронзовые награды континентального первенства (2017, 2018).

Соревновательная программа чемпионата России продолжится позднее в пятницу короткой программой у женщин.