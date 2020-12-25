{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Коляда стал трехкратным чемпионом России

По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 296,15 балла
Михаил Коляда Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Михаил Коляда стал победителем чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

На эту тему
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

По итогам короткой и произвольной программ 25-летний Коляда набрал 296,15 балла (102,48 - за короткую, 193,67 - за произвольную). Второе место занял 20-летний Макар Игнатов (265,37; 98,30+167,07), третьим стал 17-летний Марк Кондратюк (260,31; 90,88+169,43).

Коляда в третий раз в карьере стал чемпионом России, ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и бронзовым призером чемпионата мира того же года. Кроме того, в его активе две бронзовые награды континентального первенства (2017, 2018).

Соревновательная программа чемпионата России продолжится позднее в пятницу короткой программой у женщин.

Теги
РоссияЧемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию
Валиева считает, что упала на тройном акселе из-за неуверенного захода на прыжок
Фигуристка отметила, что не будет исполнять элемент в произвольной программе на чемпионате России
Читать полностью