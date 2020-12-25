Коляда: возвращение после долгого перерыва получается сложным и интересным

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда в разговоре с журналистами назвал сложным и интересным возвращение на лед после долгого перерыва.

Спортсмен выиграл чемпионат России, по сумме двух программ он набрал 296,15 балла.

"Неидеально, конечно, но это хороший рабочий прокат. Если сравнивать с прошлыми чемпионатами России, этот один из самых знаковых. После долгого перерыва и сложно, и интересно возвращаться. Спасибо всем огромное за такую колоссальную поддержку", - сказал Коляда.

Фигурист также рассказал о работе с Алексеем Мишиным, к которому он перешел в июне 2020 года.

"Для меня это все было в новинку - упражнения, тренировки, все. Это было новым, как глоток свежего воздуха. И до сих пор я продолжаю обогащаться - он человек с невероятным опытом. Насчет работы - карты раскрывать не буду, это секрет", - отметил спортсмен.