{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Коляда: возвращение после долгого перерыва получается сложным и интересным

Фигурист в пятницу стал чемпионом России
Михаил Коляда Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда в разговоре с журналистами назвал сложным и интересным возвращение на лед после долгого перерыва.

На эту тему
Фигурист Коляда стал трехкратным чемпионом России

Спортсмен выиграл чемпионат России, по сумме двух программ он набрал 296,15 балла.

"Неидеально, конечно, но это хороший рабочий прокат. Если сравнивать с прошлыми чемпионатами России, этот один из самых знаковых. После долгого перерыва и сложно, и интересно возвращаться. Спасибо всем огромное за такую колоссальную поддержку", - сказал Коляда.

Фигурист также рассказал о работе с Алексеем Мишиным, к которому он перешел в июне 2020 года.

"Для меня это все было в новинку - упражнения, тренировки, все. Это было новым, как глоток свежего воздуха. И до сих пор я продолжаю обогащаться - он человек с невероятным опытом. Насчет работы - карты раскрывать не буду, это секрет", - отметил спортсмен.

Теги
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Валиева считает, что упала на тройном акселе из-за неуверенного захода на прыжок
Фигуристка отметила, что не будет исполнять элемент в произвольной программе на чемпионате России
Читать полностью