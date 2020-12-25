Загитова поддержала молодежную сборную России по хоккею в преддверии старта ЧМ

ТАСС, 25 декабря. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова поддержала молодежную сборную России по хоккею в преддверии старта команды на чемпионате мира. Видеообращение Загитовой опубликовано в Twitter Федерации хоккея России.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова пообещала болеть за нашу команду на молодёжном чемпионате мира ❤#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Zgb0WuANwl— Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2020
Сборная России первый матч на турнире, который стартует 25 декабря в канадском Эдмонтоне, проведет в ночь на субботу, соперником подопечных Игоря Ларионова станет команда США.
"Ребята, я в вас верю, вы все сможете, не волнуйтесь, главное - идти вперед, я за вас болею", - сказала Загитова.
Загитовой 18 лет, она приостановила карьеру в декабре 2019 года. Помимо золотой медали Олимпийских игр 2018 года в личном турнире, Загитова является серебряным призером Игр в командных соревнованиях. В ее активе также золотые медали чемпионатов мира и Европы и победа в финале Гран-при.