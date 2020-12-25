ФК "Локомотив" опроверг информацию о переговорах с Асхабадзе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Переговоры с Романом Асхабадзе по поводу его возможного перехода в футбольный клуб "Локомотив" не ведутся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что Асхабадзе может стать исполнительным директором железнодорожников.

"ФК "Локомотив" не ведет переговоры с Романом Асхабадзе относительно его работы в клубе", - говорится в сообщении.

В среду было объявлено о том, что новым председателем совета директоров "Локомотива" стал Александр Плутник, а новым гендиректором клуба - Владимир Леонченко.