Майя Хромых планирует исполнить четверной тулуп в произвольной программе чемпионата России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых планирует исполнить четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Спортсменка за исполнение короткой программы набрала 72,93 балла.

"Чуть-чуть можно выдохнуть, очень понравилось - зрители, много народу, это мотивирует хорошо выступить и получить удовольствие от катания. Есть претензии к вращениям, скорости, можно было бы больше брать компонентами. Где-то взгляд, где-то ногами покрасивее, музыкальнее. Не было ощущения, что контролирую каждый шаг, иначе начала бы осторожничать", - отметила фигуристка.

На тренировках Хромых исполняла четверной тулуп, фигуристка планирует включить его в произвольную программу.

"Да, планирую делать четверной тулуп в произвольной, - сказала фигуристка. - Ощущаю, что взрослею, выросла в плане мыслей. И эта программа открыла меня, уже не стесняюсь незнакомых людей, стала больше улыбаться и смеяться. Когда мне ее только поставили, я стеснялась даже улыбаться".