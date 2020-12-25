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Чемпионат России по фигурному катанию

Майя Хромых планирует исполнить четверной тулуп в произвольной программе чемпионата России

Фигуристка призналась, что ей очень нравится выступать на турнире в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых планирует исполнить четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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Спортсменка за исполнение короткой программы набрала 72,93 балла.

"Чуть-чуть можно выдохнуть, очень понравилось - зрители, много народу, это мотивирует хорошо выступить и получить удовольствие от катания. Есть претензии к вращениям, скорости, можно было бы больше брать компонентами. Где-то взгляд, где-то ногами покрасивее, музыкальнее. Не было ощущения, что контролирую каждый шаг, иначе начала бы осторожничать", - отметила фигуристка.

На тренировках Хромых исполняла четверной тулуп, фигуристка планирует включить его в произвольную программу.

"Да, планирую делать четверной тулуп в произвольной, - сказала фигуристка. - Ощущаю, что взрослею, выросла в плане мыслей. И эта программа открыла меня, уже не стесняюсь незнакомых людей, стала больше улыбаться и смеяться. Когда мне ее только поставили, я стеснялась даже улыбаться".

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Чемпионат России по фигурному катанию
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