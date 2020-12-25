Фигуристка Щербакова чувствовала последствия пневмонии во время проката короткой программы

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова осталась довольна исполнением короткой программы на чемпионате России, но чувствовала последствия болезни во время проката. Об этом Щербакова рассказала журналистам после исполнения короткой программы.

Спортсменка за исполнение короткой программы набрала 80,31 балла.

"Не хочу акцентировать много внимания на здоровье, как есть - так есть. Чувствуется, да, но главное - отключиться. Прыжки я собираю, а в прокате нужно думать, что это элементы, которые я умею делать", - сказала 16-летняя Щербакова.

Щербакова из-за пневмонии пропустила этап Гран-при, который прошел в Москве в ноябре. "После болезни мы вышли очень быстро, чтобы поддерживать форму, а не набирать ее заново. Тренировки проходили в легком режиме, целиком не катала программы, начала тренироваться после этапа Гран-при. До этих соревнований были две тренировки, но мысли пропустить чемпионат России не было, знала, что приеду и буду бороться", - добавила Щербакова.

"В целом короткая получилась. Чувствуется перерыв в соревнованиях. В каком бы состоянии ни была, поддержка чувствуется, и это подбодрило", - заключила фигуристка.

Щербакова является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой России. В нынешнем сезоне она участвовала в двух этапах Кубка России и выиграла оба старта.