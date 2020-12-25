"Атлетико" обжалует дисквалификацию футболиста Триппьера за нарушение правил о ставках

ТАСС, 25 декабря. Испанский футбольный клуб "Атлетико" намерен обжаловать решение Футбольной ассоциации Англии о дисквалификации защитника Кирана Триппьера на десять недель. Об этом сообщает испанская газета As .

Ранее 30-летний футболист был дисквалифицирован за нарушение правил о ставках. Расследование касалось перехода Триппьера в "Атлетико" из английского "Тоттенхэма" в июле 2019 года.

По информации источника, клуб обжалует решение в Международной федерации футбола (ФИФА). "Атлетико" считает, что клуб пострадает от этого решения больше, чем игрок. По мнению мадридского клуба, дисквалификация Триппьера должна затрагивать его участие в матчах сборной Англии, однако ближайшую игру национальная команда проведет только в конце марта.

Триппьер является воспитанником школы английского "Манчестер Сити". Он выступал за "Барнсли" и "Бёрнли", после чего перешел в "Тоттенхэм" летом 2015 года. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2. На его счету 25 матчей и один гол в составе сборной Англии.