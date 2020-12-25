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Чемпионат России по фигурному катанию
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Плющенко остался недоволен оценками Трусовой за короткую программу

Результат фигуристки составил 75,76 балла
Евгений Плющенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Тренер Александры Трусовой Евгений Плющенко остался недоволен оценками фигуристки за короткую программу на чемпионате России. Об этом он рассказал журналистам.

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Спортсменка за исполнение короткой программы набрала 75,76 балла.

"Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный", - сказал Плющенко.

"Прибавка серьезная, девочка откатала, на мой взгляд, лучший прокат в этом сезоне. Судят так? Хорошо, будем думать дальше. Завтра день, работаем дальше", - добавил тренер.

Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года и финала Гран-при сезона-2019/20. В межсезонье 16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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