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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Трусова заявила, что довольна прокатом короткой программы на чемпионате России

Спортсменка получила оценку 75,76 балла
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Александра Трусова хотела чисто исполнить короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом она рассказала журналистам.

Спортсменка за исполнение короткой программы набрала 75,76 балла.

"В целом довольна, понравилось тут выступать, хорошая публика, - сказала Трусова. - Платье? Захотелось попробовать платье в новом цвете".

"Я хотела откататься чисто сегодня. По некоторым причинам тройной аксель не могу сейчас прыгать, поэтому был двойной. Постараюсь сделать свое дело хорошо в произвольной программе", - добавила фигуристка.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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