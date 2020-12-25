Фигуристка Трусова заявила, что довольна прокатом короткой программы на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Александра Трусова хотела чисто исполнить короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом она рассказала журналистам.

Спортсменка за исполнение короткой программы набрала 75,76 балла.

"В целом довольна, понравилось тут выступать, хорошая публика, - сказала Трусова. - Платье? Захотелось попробовать платье в новом цвете".

"Я хотела откататься чисто сегодня. По некоторым причинам тройной аксель не могу сейчас прыгать, поэтому был двойной. Постараюсь сделать свое дело хорошо в произвольной программе", - добавила фигуристка.