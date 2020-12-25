{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Усачева считает, что подошла готовой к чемпионату России

Спортсменка идет третьей после короткой программы
Дарья Усачева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дарья Усачева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Дарья Усачева подошла к чемпионату России по фигурному катанию хорошо подготовленной, тренировки до старта турнира прошли успешно. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

На эту тему
Фигуристка Трусова заявила, что довольна прокатом короткой программы на чемпионате России

Фигуристка набрала 76,72 балла за исполнение короткой программы и стала третьей.

"В целом все неплохо, рада, что собрала и сделала все прыжки, было обидно, когда соскочила с ребра на дорожке. Постаралась вытащить, надеюсь, получилось, - сказала Усачева. - Тренировки до чемпионата России были успешные - работала, старалась исправлять ошибки, накатывать программы. Считаю, что подошла к этому старту готовой".

"На чемпионат России всегда маленький фигурист смотрит удивленными мечтающими глазами, - добавила Усачева. - Для меня этот чемпионат России - просто "вау".

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
ATP
Рублев заявил, что чувствует себя гостем в топ-10 рейтинга ATP
Россиянин занимает восьмое место
Читать полностью