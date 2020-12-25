Фигуристка Усачева считает, что подошла готовой к чемпионату России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Дарья Усачева подошла к чемпионату России по фигурному катанию хорошо подготовленной, тренировки до старта турнира прошли успешно. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Фигуристка набрала 76,72 балла за исполнение короткой программы и стала третьей.

"В целом все неплохо, рада, что собрала и сделала все прыжки, было обидно, когда соскочила с ребра на дорожке. Постаралась вытащить, надеюсь, получилось, - сказала Усачева. - Тренировки до чемпионата России были успешные - работала, старалась исправлять ошибки, накатывать программы. Считаю, что подошла к этому старту готовой".

"На чемпионат России всегда маленький фигурист смотрит удивленными мечтающими глазами, - добавила Усачева. - Для меня этот чемпионат России - просто "вау".