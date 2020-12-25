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Чемпионат России по фигурному катанию

Щербакова сообщила, что займется здоровьем после чемпионата России по фигурному катанию

Спортсменка переболела пневмонией

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова, лидирующая после короткой программы на чемпионате России в Челябинске, займется восстановлением от пневмонии после чемпионата России, а пока намерена выжать из себя максимум в субботу в произвольной программе. Об этом Щербакова рассказала журналистам после исполнения короткой программы.

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Спортсменка за исполнение короткой программы набрала 80,31 балла.

"Трудности со здоровьем я до конца не преодолела, но после соревнований будет время. Завтра я выжму максимум, потом буду разбираться", - сказала Щербакова.

16-летняя Щербакова является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой России.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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