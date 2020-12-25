Фигуристка Щербакова надеется, что чемпионат мира в Стокгольме не отменят

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова, лидирующая после короткой программы на чемпионате России в Челябинске, надеется, что чемпионат мира 2021 года в Стокгольме все-таки состоится и его не отменят как чемпионат Европы в Загребе. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

"Нельзя говорить, что это (отмена международных стартов) не сказывается на нашей мотивации - когда нет соревнований, мы расстраиваемся. Нам повезло, что у нас соревнования есть. Надеюсь, что чемпионат мира не отменят", - сказала Щербакова, для которой чемпионат мира в Стокгольме должен стать первым в карьере.

10 декабря совет Международного союза конькобежцев принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января. Также были отменены финал Гран-при и чемпионат мира среди юниоров. Чемпионат мира, который должен пройти в Стокгольме 22-28 марта, на данный момент остается в календаре.