Бестемьянова: Щербакова откатала короткую программу так, будто не было недавней пневмонии

Щербакова лидирует после короткой программы, набрав 80,31 балла.

"Рада за Аню Щербакову, которая старается и стремится. Щербакова сегодня откаталась так, что если бы мы не знали, что Аня недавно перенесла болезнь, то мы бы этого и не поняли, - считает Бестемьянова. - Очень многие фигуристы переболели - только вот выбралась Лиза Туктамышева, Саша Степанова, Ваня Букин, очень многие, но они выходят и катаются, и это потрясающе - иметь такой стимул выбраться из болезни. Я очень приветствую это, когда ради цели люди выбираются и заставляют свой организм двигаться".

"Мне сегодня очень понравилась Дарья Усачева, еще очень хороша была Елизавета Нугуманова, просто удивительно хороша. Казалось, никто на нее давно и ставку не делал, а она была сегодня просто необыкновенной, - добавила собеседница агентства. - Жалко, что Камила Валиева сорвала тройной аксель, видимо, из-за этого напряжения, срыва, для меня она сегодня не выглядела так ярко. Я очень ее люблю, но сегодня прокат не был таким ярким".