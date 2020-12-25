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Чемпионат России по фигурному катанию

Бестемьянова: Щербакова откатала короткую программу так, будто не было недавней пневмонии

Фигуристка лидирует, набрав 80,31 балла
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова исполнила короткую программу на чемпионате России в Челябинске так, что сложно было догадаться о недавней болезни фигуристки. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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"Рада за Аню Щербакову, которая старается и стремится. Щербакова сегодня откаталась так, что если бы мы не знали, что Аня недавно перенесла болезнь, то мы бы этого и не поняли, - считает Бестемьянова. - Очень многие фигуристы переболели - только вот выбралась Лиза Туктамышева, Саша Степанова, Ваня Букин, очень многие, но они выходят и катаются, и это потрясающе - иметь такой стимул выбраться из болезни. Я очень приветствую это, когда ради цели люди выбираются и заставляют свой организм двигаться".

"Мне сегодня очень понравилась Дарья Усачева, еще очень хороша была Елизавета Нугуманова, просто удивительно хороша. Казалось, никто на нее давно и ставку не делал, а она была сегодня просто необыкновенной, - добавила собеседница агентства. - Жалко, что Камила Валиева сорвала тройной аксель, видимо, из-за этого напряжения, срыва, для меня она сегодня не выглядела так ярко. Я очень ее люблю, но сегодня прокат не был таким ярким".

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Бестемьянова напомнила, что из-за возрастных ограничений не все участницы чемпионата России могут претендовать на попадание во взрослую сборную страны и участие в чемпионате мира.

"Мы должны понимать, что наши юные девочки - Валиева, Усачева, Майя Хромых - пока не могут выступать во взрослых соревнованиях. Поэтому тройка взрослых сейчас выглядит так - Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Именно они, если сохранят свои позиции, будут претендовать на участие в чемпионате мира", - заключила Бестемьянова.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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