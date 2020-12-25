Бестемьянова считает, что Трусова получила справедливые оценки за короткую программу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова справедливо занимает свое место после исполнения короткой программы на чемпионате России в Челябинске. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Трусова безошибочно откатала короткую программу, не став исполнять тройной аксель. Она занимает четвертое место, набрав 75,76 балла. Тренер фигуристки Евгений Плющенко назвал этот прокат лучшим в сезоне и выразил недовольство оценками спортсменки.

"Могу быть субъективной, но когда Трусова не прыгает элементы ультра-си, то для меня из ее прокатов уходит какой-то нерв. Возможно, это потому что я жду от нее этих элементов. Но, на мой взгляд, сегодня это место ее и есть. Я все равно хочу увидеть от нее элементы "ультра-си", она этим славится, этого мы от нее и ждем", - сказала Бестемьянова.