Российские гандболисты на чемпионате мира сыграют под флагом национальной федерации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гандболисты сборной России на предстоящем чемпионате мира выступят под флагом Федерации гандбола России (ФГР). Об этом ТАСС сообщили в ФГР.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

"Сегодня мы получили разъяснения Международной федерации гандбола (EHF). Несмотря на отсутствие разработанного по итогам решения CAS подробного технического регламента, от нас требуется полностью исключить государственные символы (флаг, герб) и использование слова "Россия" на форме без уточнения "нейтральные атлеты". В сжатые сроки, включающие к тому же праздничные дни сначала в Европе, а потом в России, нам придется найти возможности и потратить дополнительные средства для выполнения этих условий", - говорится в сообщении.

"Согласно полученному от EHF письму, наша сборная на чемпионате мира будет называться "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей)", - добавили в федерации.

Чемпионат мира пройдет с 14 по 31 января в Египте. Соперниками российских гандболистов на групповом этапе станут сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи.