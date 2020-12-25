Ягудин ждет упорную борьбу за медали чемпионата России в произвольной программе у женщин

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ожесточенная борьба за медали чемпионата России в женском одиночном катании развернется во время исполнения произвольных программ. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Короткую программу выиграла Анна Щербакова, за прокат 16-летняя спортсменка получила 80,31 балла. Второе место занимает 14-летняя Камила Валиева (79,99), третье - 14-летняя Дарья Усачева (76,72). Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе. Шестнадцатилетняя Александра Трусова располагается на четвертой позиции (75,76), 24-летняя Елизавета Туктамышева - на пятой (73,56).

"Все произвели сегодня достойное впечатление. Но вот что удивило - могут срываться прыжки, вращения, а сегодня как-то не пошли у некоторых фигуристок дорожки шагов. Но в целом получилось достаточно справедливое распределение девушек в турнирной таблице. Хотелось, конечно, увидеть чисто исполненный тройной аксель у Камилы Валиевой, а так в целом все боролись и все молодцы", - сказал Ягудин.

"Довольно плотно идут результаты после короткой программы, так что завтра нас ждет интригующая произвольная программа. Когда разрывы огромны, то сокращать их намного сложнее. А завтра нам предстоит увидеть ожесточенную борьбу за пьедестал чемпионата России", - заключил собеседник ТАСС.