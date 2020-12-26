Дабл-дабл Леброна Джеймса помог "Лейкерс" одержать первую победу в новом сезоне НБА

ТАСС, 26 декабря. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Далласом" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 138:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, набравший 28 очков. Его одноклубник Леброн Джеймс сделал дабл-дабл (22 очка + 10 результативных передач). В составе "Далласа" самым результативным стал разыгрывающий Лука Дончич (27 очков).

Действующие чемпионы НБА "Лейкерс" одержали первую победу в новом сезоне. В первом матче регулярного чемпионата команда проиграла "Лос-Анджелес Клипперс" (109:116).

В следующем матче "Лейкерс" 28 декабря сыграют с "Миннесотой". "Даллас" днем ранее проведет встречу с "Клипперс".