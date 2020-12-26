Сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче молодежного ЧМ

После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб сборной США принял решение заменить вратаря. Вместо Спенсера Найта на льду появился Дастин Вольф.

За сборную России отличились Василий Пономарев (9-я и 32-я минуты), Захар Бардаков (24), Илья Сафонов (33) и Егор Чинахов (60), забивший в пустые ворота. В составе команды США заброшенными шайбами отметились Кэм Йорк (15), Джон Фариначчи (50) и Тревор Зеграс (58), реализовавший большинство.

ТАСС, 26 декабря. Молодежная сборная России по хоккею со счетом 5:3 обыграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Пересматриваем лучшие моменты сегодняшнего матча с американцами — стартового для нас на молодёжном чемпионате мира. Cледующая игра — в это же время 28 декабря, соперник — команда Чехии. #россиявмоемсердце pic.twitter.com/IvjxjLeL3b

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Швеции, Чехии и Австрии. Чехи и шведы проведут очный матч 26 декабря, начало - 22:00 мск.

Российская команда во втором матче сыграет со сборной Чехии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 05:30 мск. Американцы днем ранее проведут игру с австрийцами (05:30 мск).

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.