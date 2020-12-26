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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче молодежного ЧМ

Встреча завершилась со счетом 5:3
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ТАСС, 26 декабря. Молодежная сборная России по хоккею со счетом 5:3 обыграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

За сборную России отличились Василий Пономарев (9-я и 32-я минуты), Захар Бардаков (24), Илья Сафонов (33) и Егор Чинахов (60), забивший в пустые ворота. В составе команды США заброшенными шайбами отметились Кэм Йорк (15), Джон Фариначчи (50) и Тревор Зеграс (58), реализовавший большинство.

После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб сборной США принял решение заменить вратаря. Вместо Спенсера Найта на льду появился Дастин Вольф.

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Швеции, Чехии и Австрии. Чехи и шведы проведут очный матч 26 декабря, начало - 22:00 мск.

Российская команда во втором матче сыграет со сборной Чехии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 05:30 мск. Американцы днем ранее проведут игру с австрийцами (05:30 мск).

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

МЧМ-2021 по хоккею. Группа В
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия11000005-33
2Швеция00000000-00
3Чехия00000000-00
4Австрия00000000-00
5США10000013-50

 

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