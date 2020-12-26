Николишин: россияне показали ту игру в матче с американцами, которую хочет видеть Ларионов

Россияне обыграли в стартовом матче чемпионата мира в канадском Эдмонтоне сборную США со счетом 5:3, пропустив два гола в третьем периоде.

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России в матче чемпионата мира с командой США в третьем периоде, несмотря на пропущенные два гола, показала тот хоккей, который хочет видеть ее главный тренер Игорь Ларионов. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и победитель мирового первенства среди молодежных команд Андрей Николишин.

"В начале нам где-то повезло: мы повели за счет хорошего давления, наката. Мы заставили дрогнуть вратаря - из пяти голов три его, и неслучайно, что его поменяли. В третьем периоде, ведя в счете, ребята успокоились, контролировали шайбу, и это было уже похоже на ту игру, которую хочет видеть Ларионов. Это хороший контроль шайбы, второй темп, сброс, точные передачи, ну и [вратарь Ярослав] Аскаров переиграл своего визави", - сказал Николишин.

"Третий период для меня не был тревожным, все закономерно. Пропустили в меньшинстве, так как неправильно расставились в обороне, дали сопернику приблизиться. Потом-то мы игру контролировали - соперник даже в зону войти не мог, хоть и снял вратаря", - добавил он.

Специалист отметил хорошую реализацию сборной России. "За два периода бросили всего 15 раз, при этом забив четыре гола. Для современного хоккея это мизер бросков и максимум реализации", - подчеркнул он.

Россияне показали хороший процент выигранных вбрасываний - 60,8% против 39,1%. "Сборная работает над этим компонентом, и свой вклад вносит не только тот, кто становится на вбрасывании. Большая роль и партнеров, которые подбирают шайбу, отсекают игроков, борются за шайбу. Этот компонент мы очень хорошо усилили, и он дает свои дивиденды", - сказал Николишин.