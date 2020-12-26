Решение о флаге для российских саночников на ЧМ-2021 будет принято к началу января

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) к началу января намерена определиться с тем, под каким флагом будут выступать на чемпионате мира в Германии российские саночники, вынужденные стартовать только в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС президент FIL Эйнарс Фогелис.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до 16 декабря 2022 года российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 29 по 31 января в Кёнигсзе, станет первым в истории мировым первенством по зимнему виду спорта, на котором российская команда будет вынуждена выступать без гимна и флага своей страны.

"Мы пока находимся в процессе [cогласования флага]. Я думаю, что нам потребуется еще неделя", - отметил Фогелис.

Как сказал в пятницу исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин, международная федерация уже согласовала форму, в которой саночники России выступят на ближайшем чемпионате мира. На комбинезонах не будет флага России и надписи RUS, и, возможно, немного поменяется расцветка. По словам представителя ФССР, в процессе согласования также участвуют Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России.

Ранее CAS постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх форма российских спортсменов может содержать цвета национального флага. Если на форме будет отображено "Россия", то на английском языке также должна содержаться надпись "нейтральный атлет", написанная не меньшим размером, чем слово "Россия".

С 14 по 31 января в Египте пройдет мужской чемпионат мира по гандболу. По решению международной федерации, российская команда на этом турнире будет выступать под флагом Федерации гандбола России.