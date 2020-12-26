Щербакова выполнила два четверных прыжка перед произвольной программой на чемпионате РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова, лидирующая после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, провела успешную тренировку перед выступлением в произвольной: фигуристка, несмотря на последствия пневмонии, докаталась до конца и выполнила два четверных прыжка - лутц и флип, передает корреспондент ТАСС с места событий.

После короткой программы на чемпионате России первые три места занимают ученицы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева.