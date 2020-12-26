Щербакова выполнила два четверных прыжка перед произвольной программой на чемпионате РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова, лидирующая после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, провела успешную тренировку перед выступлением в произвольной: фигуристка, несмотря на последствия пневмонии, докаталась до конца и выполнила два четверных прыжка - лутц и флип, передает корреспондент ТАСС с места событий.
После короткой программы на чемпионате России первые три места занимают ученицы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева.
16-летняя Щербакова выиграла в пятницу короткую программу, набрав 80,31 балла, выступление получилось у спортсменки достаточно тяжелым из-за состояния здоровья - в конце у нее была тяжелая одышка. В начале утренней тренировки Щербаковой удались четверные лутц и флип, однако в самом прогоне программы они не получились - фигуристка сделала бабочку на четверном флипе, упала с четверного лутца, тяжело держала центровку на вращении.
Дебютантка чемпионата России 14-летняя Валиева, идущая на втором месте (79,99 балла), выполнила свою программу на тренировке практически без ошибок с двумя четверными тулупами. Удачно прошла тренировка и для 14-летняя Дарьи Усачевой, занимающей перед произвольной программой третье место (76,72). 16-летняя Александра Трусова, идущая четвертой (75,75), выполнила в прогоне произвольной программы два четверных лутца, один из которых в каскаде с тройным тулупом, 24-летняя Елизавета Туктамышева, идущая пятой (73,56), вне прогона выполнила тройной аксель со степаутом, в прогоне с элементом не справилась, сделав бабочку.
Туктамышева покинула тренировку первой, последними со льда ушли Валиева и Усачева.