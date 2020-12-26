"Спартак" остался лучшей российской командой в новом рейтинге ЛЧ за всю историю

ТАСС, 26 декабря. Московский "Спартак" сохранил лидерство среди российских клубов в обновленной версии рейтинга футбольной Лиги чемпионов за всю историю турнира. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Рейтинг сформирован на основании выступлений клубов в Лиге чемпионов (ранее - Кубке европейских чемпионов) c начала первого сезона турнира в 1955 году.

"Спартак" располагается на 34-й позиции. Московский клуб принимал участие в турнире 20 раз, на всех стадиях турнира в общей сложности провел 122 матча, из которых в 40 одержал победы, 51 встречу проиграл и 31 раз сыграл вничью. Помимо "Спартака", из российских клубов в первую сотню рейтинга входят московский ЦСКА (45-е место), петербургский "Зенит" (58-е место) и московский "Локомотив" (91-е место).

Лидерство в рейтинге удерживает испанский "Реал" (Мадрид), становившийся победителем турнира 13 раз, второе место занимает германская "Бавария", третье - испанская "Барселона". Также в десятку вошли английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус", итальянский "Милан", английский "Ливерпуль", португальские "Бенфика" и "Порту" и нидерландский "Аякс".