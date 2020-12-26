Фигурист Галлямов считает, что нервы могли стать причиной ошибок в произвольной программе

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов из-за нервов могли ошибиться во время проката произвольной программы на чемпионате России. Такое мнение журналистам высказал Галлямов.
Мишина и Галлямов за исполнение произвольной программы получили 138,70 балла, суммарно за две программы фигуристы набрали 211,95 балла.
"Много что могло повлиять, может, и психологический фактор. На этом чемпионате России все по-другому, нежели на кубках России, по-другому в психологическом плане. На тренировке ты можешь делать все что угодно, но тут все иначе. Может быть, и нервы сказались", - отметил Галлямов.
"Я немного неважно себя чувствовал за неделю до отъезда, приходил на тренировку и понимал - надо готовиться, и неважно как себя чувствуешь, надо собираться, - добавил фигурист. - Итог таков, что нужно уметь собираться. Неважно, как ты отъездил в короткой, надо собираться и обязательно идти вперед, забывая, что тебя не устроило в прошлом. Не держать плохое в голове".
Спортсмен отметил, что плохо чувствовал себя после исполнения короткой программы на турнире.
"Какие проблемы были? Кашель, горло болело, насморк. После короткой не мог заснуть, кашель мучал, препараты не помогают. Да, коронавирус был после первого этапа Кубка России, но сейчас это уже не коронавирус", - заключил фигурист.
Хочется отдохнуть
По словам Галлямова, фигуристы вместе с тренером Тамарой Москвиной проведут работу над ошибками после чемпионата России.
"Поговорим с тренерами, послушаем, что было хорошо, что плохо, хотя плохого было больше. Фигурное катание состоит из мелочей, если какая-то деталь пошла не по плану, то результат может быть полностью отрицательным. В нашем виде спорта очень важны детали, как и в искусстве", - считает Галлямов.
"Хочется отдохнуть. За первую половину сезона мы старались себя поменять на льду - наше лицо, наш образ. Мы уже хотим отдохнуть от катка, от фигурного катания, от этого тоже нужно иногда немного отдыхать", - добавил Галлямов.
Национальный чемпионат должен был стать отборочным турниром на чемпионат Европы в Загребе. В декабре стало известно, что из-за пандемии коронавируса Международный союз конькобежцев решил отменить европейское первенство.
"К следующей половине сезона постараемся выйти хорошо готовыми. Хочется поскорее узнать, какой она будет. Много соревнований отменили, за границу пока не съездить. Будем надеяться, что ситуация выправится", - заключил фигурист.