Фигурист Галлямов считает, что нервы могли стать причиной ошибок в произвольной программе

Мишина и Галлямов за исполнение произвольной программы получили 138,70 балла, суммарно за две программы фигуристы набрали 211,95 балла.

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов из-за нервов могли ошибиться во время проката произвольной программы на чемпионате России. Такое мнение журналистам высказал Галлямов.

Мишина и Галлямов считают, что на их выступлении мог сказаться непривычный размер катка

"Много что могло повлиять, может, и психологический фактор. На этом чемпионате России все по-другому, нежели на кубках России, по-другому в психологическом плане. На тренировке ты можешь делать все что угодно, но тут все иначе. Может быть, и нервы сказались", - отметил Галлямов.

"Я немного неважно себя чувствовал за неделю до отъезда, приходил на тренировку и понимал - надо готовиться, и неважно как себя чувствуешь, надо собираться, - добавил фигурист. - Итог таков, что нужно уметь собираться. Неважно, как ты отъездил в короткой, надо собираться и обязательно идти вперед, забывая, что тебя не устроило в прошлом. Не держать плохое в голове".

Спортсмен отметил, что плохо чувствовал себя после исполнения короткой программы на турнире.

"Какие проблемы были? Кашель, горло болело, насморк. После короткой не мог заснуть, кашель мучал, препараты не помогают. Да, коронавирус был после первого этапа Кубка России, но сейчас это уже не коронавирус", - заключил фигурист.

Хочется отдохнуть

По словам Галлямова, фигуристы вместе с тренером Тамарой Москвиной проведут работу над ошибками после чемпионата России.