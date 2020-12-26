СМИ: Почеттино хочет пригласить Месси в ПСЖ в случае назначения главным тренером

ТАСС, 26 декабря. Аргентинец Маурисио Почеттино намерен пригласить соотечественника Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" в том случае, если станет главным тренером французского клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

В четверг издание L'Equipe сообщило, что ПСЖ расторгнет соглашение с действующим главным тренером Томасом Тухелем. Наиболее вероятным кандидатом на пост наставника парижской команды назывался Почеттино.

Контракт 33-летнего Месси с испанской "Барселоной" истекает в конце сезона. Ранее журналист радиостанции RMC Sport Даниэль Риоло сообщал о возможности прихода Месси в ПСЖ.

Почеттино и Месси начинали футбольную карьеру в аргентинском "Ньюэллс Олд Бойз". В составе ПСЖ выступает бывший партнер Месси по "Барселоне" бразилец Неймар.

Месси является воспитанником "Барселоны", его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Почеттино 48 лет, ранее он работал главным тренером в испанском "Эспаньоле", английских "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме", с которым в сезоне-2018/19 впервые в истории клуба дошел до финала Лиги чемпионов.