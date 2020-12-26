Тарасова и Морозов рассказали, что не думали о победе во время произвольной программы

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не задумывались о возможной победе на чемпионате России во время исполнения произвольной программы. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

Тарасова и Морозов получили за произвольную программу 147,58 балла, что позволило им занять первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате России в Челябинске.

"Мы немного не верили, не думали о победе во время проката, мысли были только о чистом прокате. Но выброс на сальхов... Очень расстроилась, оказавшись на льду на попе, а не на коньках, - сказала Тарасова. - По физике было легко, не помню, когда так легко доезжали".

"Когда сделали практически все, и это, подумал - нет, ну только не сейчас, пожалуйста. Физически прокат дался легко, не чувствуем себя уставшими, думаю, ошибка - это ослабление концентрации, - добавил Морозов. - Это было не то чтобы самое трудное выступление, были очень хорошо готовы, все было чисто на тренировках. Важно было справиться с нервами".

Тарасова и Морозов выступают в паре с 2012 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, а также двукратными чемпионами Европы. На чемпионатах России и Европы в прошлом сезоне Тарасова и Морозов заняли вторые места.