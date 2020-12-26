Козловский и Бойкова остались довольны прокатом на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рады, что смогли побороться за победу на чемпионате России после всего недели тренировок. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

Бойкова и Козловский получили 147,51 балла за произвольную программу, суммарно за обе программы - 224,99 балла. Фигуристы заняли второе место в соревнованиях спортивных пар.

"Мы попали в непростые времена, как забыли, что есть другие простуды. Все думают, что ты не простудой болеешь, а что-то скрываешь, - отметил Козловский. - Было тяжело готовиться неделю, но мы рады, что в таких обстоятельствах показали борьбу. Давно у нас таких стартов не было, все давалось тяжело, но мы рады".

"Мы не выиграли баллы в зачете, но для себя мы сделали большой задел на перспективу, и в этом наша победа. Это для нас большой опыт, и мы, я считаю, хорошо справились. Я горжусь своей партнершей, Саша показала сильное, напористое, целеустремленное катание. Глядя на нее, я получал уверенность", - добавил Козловский.

Бойкова после проката произвольной программы отметила, что испытывала определенный стресс из-за отсутствия времени на полноценную подготовку. "Давно я так не нервничала, - сказала фигуристка. - Я ровно неделю покаталась".

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020) и серебряными призерами юниорского чемпионата мира (2017). Также на их счету победы на этапах Гран-при в Канаде (2019) и в России (2019, 2020).