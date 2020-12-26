Мозер: никто в России не может сравниться с Тарасовой и Морозовым по качеству катания

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов являются мастерами высочайшего класса, на данный момент никто в России не сравнится с ними по качеству и стилю катания. Такое мнение ТАСС высказала тренер Нина Мозер.

В субботу Тарасова и Морозов заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате России в Челябинске.

"Уже написала Максиму Транькову, поздравила его с первой тренерской победой, это большая радость. Сегодня очень достойно катались и ученики Феди Климова. Это так здорово, что те ребята, которые стояли на пьедестале почета в Сочи, сейчас успешно начинают свою тренерскую карьеру", - отметила Мозер.

Тарасова и Морозов являются учениками Мозер, в нынешнем сезоне их тренирует Максим Траньков и Марина Зуева.

"Женя и Володя очень понравились мне в короткой программе, они были очень хороши. Сегодня допустили две ошибки, но это не помешало им победить", - добавила собеседница ТАСС.

"Это мастеровитые ребята, я наблюдала за ними две недели. Просто была на катке, видела несколько тренировок и поняла, что они уже абсолютные мастера. Когда увидела их вблизи в тренировочном процессе, то поняла, что на сегодняшний день в этой стране с ними никто не может сравниться по качеству катания, стилю, это уже мастера высочайшего уровня", - заключила Мозер.