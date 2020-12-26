Рублев: подготовка к новому теннисному сезону и Australian Open уже идет полным ходом

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев начал подготовку к новому сезону, хотя признался, что не хотел бы, чтобы сезон 2020 года заканчивался. Об этом он рассказал ТАСС.

В прошлом сезоне Рублев стал победителем пяти турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Всего же в его активе семь титулов. По итогам завершившегося сезона ATP признала его самым прогрессирующим игроком.

"Я бы хотел, чтобы год не заканчивался, и мы продолжали играть. Тем более мы пропустили пять месяцев: был на карантине, без турниров. Я очень соскучился за это время, и да, хотелось бы продолжать и продолжать играть", - сказал Рублев.

Рублев располагается на восьмой строчке в рейтинге ATP. Проведение Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2021 года запланировано с 8 по 21 февраля.

"Уже начал подготовку к Australian Open и новому сезону, работаю во всю. Оттого что перенесли [турнир] на несколько недель, сложностей у меня нет никаких. Вместо недели я провел в Москве две. Я смог больше отдохнуть, побыть с друзьями, семьей, и это было классно. Мне лично только плюс".